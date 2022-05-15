Рюдигер об уходе из «Челси»: «Шанс остаться был. Санкции не были проблемой»

рассказал, почему решил уйти из .

– Вы могли остаться в «Челси», если бы не было санкций?

– Я не хочу вдаваться в детали. Шанс был, санкции не были проблемой.

Дело не в одной, а в обеих сторонах. «Челси» был отличным местом для меня, и я прекрасно подходил клубу. Я очень, очень благодарен. Здесь я стал мужчиной, мои дети выросли здесь. Лондон и особенно «Челси» всегда будут занимать особое место в моем сердце.

Прошло пять лет со взлетами и падениями, это нормально. Здесь было много положительных моментов, поэтому я и разочарован еще сильнее. Хотелось, чтобы у этой истории был иной конец, – сказал защитник «Челси».

Ранее стало известно, что Рюдигер перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

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