Мужская и женская команды «Барселоны» в знак протеста против ЛГБТ-фобии сыграют в сиреневой форме

намерена привлечь внимание к проблемам сексуальных меньшинств.

Женская и мужская команды «блауграны» проведут ближайшие матчи (против «Хетафе» и «Атлетико» соответственно) в сиреневой форме. Акция будет приурочена к Международному дню борьбы с ЛГБТ-фобией, отмечать который будут 17 мая.

Сиреневый цвет призван отразить борьбу за равные для всех гендеров права, также на футболке будут надписи и графические элементы, символизирующие равноправие и разнообразие.

Помимо этого, отдел разнообразия и инклюзивности «Барселоны» в течение мая организовал несколько мероприятий с целью подтвердить приверженность клуба борьбе с дискриминацией и работе по повышению социальной осведомленности о проблемах меньшинств.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков