«Гей или гетеросексуал, мы носим одну форму». Французские клубы поддержат ЛГБТ перед днем борьбы с гомофобией

Клубы Франции поддержат ЛГБТ в ближайшем туре.

40 команд двух высших дивизионов страны примут участие в акции против гомофобии, приуроченной к Международному дню борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, который отмечается 17 мая.

Профессиональная футбольная лига Франции сегодня выпустила мотивационное видео, посвященное борьбе с гомофобией в футболе.

Кроме того, во время матчей тура в Лиге 1 и Лиге 2 клубы нанесут на свою форму номера в цветах радуги.

Перед матчем игроки и судьи будут собираться вокруг плаката с надписью «Гей или гетеросексуал, мы все носим одну форму».

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