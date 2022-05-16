Тухель об оскорблении Маунта: «Меня нет в соцсетях. Сейчас я здоровее, чем был бы, если бы там сидел»

высказался об оскорблениях в адрес в соцсетях.

Полузащитник «Челси», как и Сесар Аспиликуэта, не реализовал пенальти в послематчевой серии финала Кубка Англии против (0:0, по пен. 5:6), после чего подвергся оскорблениям в соцсетях.

«Этот пенальти не поменяет ничего в моем мнении о Мэйсоне. Если посмотреть на его статистику и то, как он важен для игры «Челси», то станет ясно, что это ключевая фигура в этом составе. Это очень приятный парень, и мы не станем сомневаться в нем из-за того, что он не забил пенальти.

Ничего из того, что я скажу, не заставит этих ребят [которые оскорбляют футболистов в соцсетях] остановиться. Я все равно ничего не понимаю в соцсетях. Они оказывают огромное влияние на людей, и я не понимаю этого.

Меня нет в соцсетях, и это сохраняет мое здоровье. Сейчас я здоровее, чем был бы, если бы там сидел. Это очень тонкий лед для всех, кто находится в центре внимания.

Конечно, оскорбления неприемлемы ни здесь, ни в соцсетях. Если кто-то думает, что имеет право писать это, мы не сможем его остановить, но мы попытаемся провести расследование», – сказал тренер .

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