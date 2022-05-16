«Кадис» сделал чемпионский коридор для «Реала», как и «Леванте». «Атлетико» отказался

«Кадис» продемонстрировал уважение игре «Реала» в этом сезоне Ла Лиги.
Футболисты «Кадиса» организовали чемпионский коридор для игроков мадридского клуба перед стартом матча 37-го тура, который завершился со счетом 1:1.
«Реал» досрочно стал чемпионом после победы над «Эспаньолом» (4:0) 30 апреля.
Матч с «Кадисом» стал для мадридцев третьим в статусе победителей Ла Лиги. Первый матч после чемпионства «Реал» провел с «Атлетико» (0:1), который отказался делать коридор, назвав это издевательством.
«Леванте» в предыдущем туре сделал чемпионский коридор для «Реала».
Фото: скриншот из видео на сайте «Реала»
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