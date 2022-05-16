«Кадис» сделал чемпионский коридор для «Реала», как и «Леванте». «Атлетико» отказался

«Кадис» продемонстрировал уважение игре в этом сезоне .

Футболисты организовали чемпионский коридор для игроков мадридского клуба перед стартом матча 37-го тура, который завершился со счетом 1:1.

«Реал» досрочно стал чемпионом после победы над «Эспаньолом» (4:0) 30 апреля.

Матч с «Кадисом» стал для мадридцев третьим в статусе победителей Ла Лиги. Первый матч после чемпионства «Реал» провел с (0:1), который отказался делать коридор, назвав это издевательством.

в предыдущем туре сделал чемпионский коридор для «Реала».

Фото: скриншот из видео на сайте «Реала»

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