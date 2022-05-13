«Леванте» сделал чемпионский коридор для «Реала». «Атлетико» отказался туром ранее

«Леванте» продемонстрировал уважение игре в этом сезоне Ла Лиги.

Футболисты организовали чемпионский коридор для игроков мадридского клуба перед стартом матча, который завершился со счетом 6:0 в пользу «Реала».

«Мы сделаем это. Не вижу проблемы. Это справедливо, мы благородный клуб. Они проделали большую работу», – говорил за день до игры тренер «Леванте» Алессио Лиши.

«Реал» досрочно стал чемпионом после победы над «Эспаньолом» (4:0) 30 апреля.

Это была вторая игра мадридцев в статусе победителей . Первый матч после чемпионства «Реал» провел с «Атлетико» (0:1), который отказался делать коридор, назвав это издевательством.

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