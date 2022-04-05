Жирков об Абрамовиче: «Заходил к нам в раздевалку после игр, приезжал на базу. Даже в настольный теннис играли»

рассказал о встречах с .

– С Абрамовичем пересекались?

– Да, конечно. Заходил к нам в раздевалку после игр. Да и на базу приезжал. Даже в настольный теннис играли.

– Он в порядке в этом плане?

– Да, хорош.

– Обыграл вас?

– Нет (смеется).

– Говорят, Абрамович скромный, тихий и чуть ли не застенчивый.

– Да, так и есть. Абсолютно.

– Не похож на миллиардера?

– Да, такое ощущение возникало даже просто по общению. Ну и для человека, который имеет много денег, одевается очень скромно.

– О чем могли говорить?

– Просто как дела. Моя супруга спрашивала: «Нам нужно найти водителя – может, как-то поможете?». Абрамович уточнял: «У тебя права есть?». Жена ответила, что есть, а Роман Аркадьевич такой: «Садись и езжай».

Найти водителя в другой стране очень тяжело. Да и по квартире обращались к Марине Грановской… Она нам сказала: «В Лондоне много офисов, которые сдают, – пойдите и там снимите». Когда я уже ушел из «Челси», мне Иванович рассказывал, что через год-полтора все изменилось – условия для иностранцев стали лучше, – сказал защитник «Химок», ранее игравший за .