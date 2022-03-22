Юрий Жирков: «Будет логично, если в этом сезоне из РПЛ никто не вылетит. Расширение – хороший выход»

поддержал идею об отмене вылета из РПЛ и расширении лиги до 18 команд.

«Сейчас на российский футбол большое влияние оказывают санкции, и расширение лиги видится хорошим выходом, чтобы заполнить свободные календарные даты и увеличить количество игр. В турнирной таблице РПЛ большая плотность – не думаю, что в следующем сезоне будет большая разница между лидерами и аутсайдерами.

Вдобавок по многим клубам сильно ударил отъезд легионеров. Команды потеряли лидеров, но далеко не все оказались в равных условиях. Спортивный принцип нарушен. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит», – сказал защитник «Химок».

Клубы РПЛ – за заморозку вылета и расширение. Но это еще ничего не значит