Сергей Семак: «Со «Спартаком» всегда непросто. «Зениту» не хватило эмоций, агрессии»

Главный тренер объяснил, почему не удалось обыграть «Спартак» (1:1).

«Ожидали сопротивления. Это «Спартак», матчи всегда непросто складываются. Нам не хватило эмоций, агрессии в лучшем ее виде. Но игра получилась интересной, хоть и не самой качественной с нашей стороны.

Что касается спора помощника с Ваноли, то я не очень понял, что случилось. У Оливейры горячая кровь, у Паоло тоже. Эмоции присутствовали. Это нормально.

По Дзюбе руководство скоро объявит о своем решении», – сказал Семак.

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