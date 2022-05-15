Паоло Ваноли: «Когда «Спартак» забивает, ВАР постоянно просматривают. Почему в каких-то эпизодах смотрят, а в каких-то нет? Не вижу последовательности»

недоволен работой ВАР в матчах «Спартака».

Тренер красно-белых высказался после ничьей с (1:1).

«Первый тайм провели очень хорошо. Где-то не хватало смелости, характера. Во втором тайме дела пошли не так хорошо. Хотели удержать результат. Это сказалось.

Но матч – шаг вперед. Для этого необходимо терпеть. Ребята боролись, старались и смогли нивелировать разницу между командами.

Моя эмоциональная реакция на пас назад Игнатова? Эмоции нормально. Вы видите один «Спартак», я смотрю на игровую конструкцию, это было связано с этим.

Да, не всегда надо бежать только вперед, а то можно получить 1:7. Хотел бы отметить игру Хлусевича, Игнатов провел классный матч. Отлично вошел Николсон. Команда показала командный дух.

Я не понял, почему просматривался ВАР, поэтому был такой эмоциональный. Когда «Спартак» забивает, постоянно просматривают ВАР. В таких условиях праздновать не очень комфортно.

Я задаюсь вопросом – почему в каких-то эпизодах ВАР смотрят, а в каких-то нет. Я не вижу последовательности.

Хотел бы отметить Жиго. Ему нужно было уехать во Францию по личным обстоятельствам, вернулся только ночью. Но он был готов сыграть. Это показывает, как он привязан к этому клубу», – сказал Ваноли.

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