Кукуян засчитал гол Соболева «Зениту» после ВАР. Хлусевич ударил Дугласа по ноге в начале атаки

Главный арбитр Павел Кукуян засчитал гол «Спартака» «Зениту» после просмотра видеоповтора.
Сомнения возникли в связи с тем, что в ходе результативной атаки полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич, выбивая мяч, попал в ногу защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу. После этого красно-белые организовали комбинацию, завершившуюся точным ударом головой в исполнении форварда Александра Соболева.
Сам нападающий и Ваноли, возмущенные тем, что судья пошел смотреть повтор, получили по желтой карточке.
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