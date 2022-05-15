Кукуян засчитал гол Соболева «Зениту» после ВАР. Хлусевич ударил Дугласа по ноге в начале атаки

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Дуглас Сантос видеоповторы Александр Соболев Павел Кукуян Даниил Хлусевич Футбол

Главный арбитр Павел Кукуян засчитал гол «Спартака» «Зениту» после просмотра видеоповтора.

Сомнения возникли в связи с тем, что в ходе результативной атаки полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич, выбивая мяч, попал в ногу защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу. После этого красно-белые организовали комбинацию, завершившуюся точным ударом головой в исполнении форварда Александра Соболева.

Сам нападающий и Ваноли, возмущенные тем, что судья пошел смотреть повтор, получили по желтой карточке.

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