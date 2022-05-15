Кукуян засчитал гол Соболева «Зениту» после ВАР. Хлусевич ударил Дугласа по ноге в начале атаки

Главный арбитр засчитал гол «Спартака» «Зениту» после просмотра видеоповтора.

Сомнения возникли в связи с тем, что в ходе результативной атаки полузащитник красно-белых , выбивая мяч, попал в ногу защитнику . После этого красно-белые организовали комбинацию, завершившуюся точным ударом головой в исполнении форварда .

Сам нападающий и Ваноли, возмущенные тем, что судья пошел смотреть повтор, получили по желтой карточке.

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб