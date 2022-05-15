Брат Федуна: «Спартак» мог забить больше, а «Зенит» – нет. Жалко, что ничья»

Андрею Федуну понравилась игра «Спартака» в матче с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре .

– Сегодня был сильнее «Спартак»?

– Ребята, ничья. Счет на табло, вы что. Недотянули. Бывает. Пенальти не видел.

Вы сами видели, игра была хорошая. «Спартак» мог забить больше, а – нет. Поэтому жаль. Но недотерпели.

Получил удовольствие от игры «Спартака». Сегодня был хороший матч. Жалко, что он закончился ничьей, – сказал брат владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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