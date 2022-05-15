Гвардиола о 100 голах «Ман Сити» в АПЛ: «Если забьем 99 мячей и выиграем АПЛ, все будет хорошо. Титул – самое важное»

будет доволен, если «Ман Сити» не забьет 100 голов, но выиграет .

трижды в истории удавалось преодолеть отметку в 100 голов в матчах АПЛ. Впервые это произошло в сезоне-2013/14, когда командой руководил Мануэль Пеллегрини. Тогда «Ман Сити» забил 102 гола.

В сезоне-2017/18 команда под руководством Гвардиолы забила 106 мячей в АПЛ, а в сезоне-2019/20 – 102.

«Важно выиграть Премьер-лигу. Если мы забьем 99 голов и выиграем АПЛ, то все будет хорошо. Победа в чемпионате – самое важное.

Нужно заработать 4 очка, но мы сыграем на победу и в первом, и во втором матче, где мы встретимся с «Астон Виллой» дома, и все билеты будут распроданы. Мы попытаемся заработать три очка и забрать титул. Это наша единственная цель сейчас», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Сейчас у команды 94 гола в АПЛ. Ей предстоит провести еще два матча – с «Вест Хэмом» и «Астон Виллой».

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