Гвардиола недоволен плотным графиком игр: «Нет времени насладиться победой, нет возможности тренироваться»

недоволен увеличившимся количеством матчей для «Ман Сити» и игроков команды.

– Вы получаете удовольствие от своей работы в последние годы?

– В определенные периоды да. Я бы хотел, чтобы у меня было больше времени радоваться в хорошие периоды и грустить в плохие. Здесь у меня матч за матчем, матч за матчем.

Через сезон в Лиге чемпионов будет больше команд. Еще больше игр, больше турниров. 365 дней в году ничего не меняется. У меня есть ощущение, что все станет еще хуже.

Слишком много игр. У меня нет времени насладиться победой над , лучше проанализировать игру, лучше тренироваться.

А по окончании сезона игроков ждут четыре матча за сборные. Потом отпуск, и все начнется с начала, [матчи] каждые три дня в течение 11 месяцев. Это слишком много.

Кто-то скажет: «Да, но вы ведь побеждаете». Может, нам надо меньше побеждать и изменить свою позицию. С увеличением количества игр все будет становиться хуже. Нет возможности тренироваться!» – сказал главный тренер .

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