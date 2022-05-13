Кавазашвили о коридоре «Спартака» для «Зенита»: «Это даже приятно отдать честь человеку, который пришел победителем»

поддержал идею организовать чемпионский коридор для в матче со .

– Не кажется ли вам, что матч «Спартак» – «Зенит» в 29-м туре – просчет составителей календаря? Никто такие игры не ставит на финиш сезона, когда у команд уже отсутствует мотивация.

– Кто же знал, что так будет, когда составляли календарь? Я не думаю, что это было сделано специально. Невозможно составить календарь таким образом, чтоб подозревать кого-то в преднамеренности. Такого не может быть, это абсолютная случайность. Не волнуйтесь, там никто не химичит.

– Многие обсуждали чемпионский коридор для «Зенита». Если нет единого мнения в этом вопросе, стоит ли внести этот пункт в регламент ?

– Я здесь не понимаю, почему так надо заострять внимание на этом. Это общепризнанный человеческий принцип – уважать сильнейшего. Здесь нет ничего такого, чтобы на уровне лиги принимать такое решение. Не надо никого заставлять.

Я думаю, что это даже приятно отдать честь человеку, который пришел на матч победителем. А как это прописать в регламенте. Победил – молодец, уважение есть – выскажи, нет – не надо, до свидания, – сказал бывший вратарь «Спартака».

«Спартак» отказался от чемпионского коридора для «Зенита». Почему об этом заговорили? И как делают в других лигах?

Фильм «Мы – «Спартак»!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно по промокоду KIONSPARTAK