Мбаппе поучаствовал в 71 голе «ПСЖ» и сборной Франции за сезон. Он побил рекорд Анри среди французов

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Нападающий Килиан Мбаппе поучаствовал в 71 голе в этом сезоне.

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции добился лучшего результата в XXI веке среди своих соотечественников. Он превзошел показатели экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри, который за клуб и сборную в сезоне-2002/03 набрал 68 очков по системе «гол+пас».

Сегодня Мбаппе отдал два голевых паса и забил с пенальти в игре «ПСЖ» с «Монпелье» (4:0, второй тайм) в матче 37-го тура Лиги 1. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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