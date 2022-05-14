Мбаппе поучаствовал в 71 голе «ПСЖ» и сборной Франции за сезон. Он побил рекорд Анри среди французов

Нападающий Килиан Мбаппе поучаствовал в 71 голе в этом сезоне.

Форвард и сборной добился лучшего результата в XXI веке среди своих соотечественников. Он превзошел показатели экс-нападающего «Арсенала» , который за клуб и сборную в сезоне-2002/03 набрал 68 очков по системе «гол+пас».

Сегодня Мбаппе отдал два голевых паса и забил с пенальти в игре «ПСЖ» с (4:0, второй тайм) в матче 37-го тура Лиги 1. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков