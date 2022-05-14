Мбаппе поучаствовал в 71 голе «ПСЖ» и сборной Франции за сезон. Он побил рекорд Анри среди французов

Нападающий Килиан Мбаппе поучаствовал в 71 голе в этом сезоне.
Форвард «ПСЖ» и сборной Франции добился лучшего результата в XXI веке среди своих соотечественников. Он превзошел показатели экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри, который за клуб и сборную в сезоне-2002/03 набрал 68 очков по системе «гол+пас».
Сегодня Мбаппе отдал два голевых паса и забил с пенальти в игре «ПСЖ» с «Монпелье» (4:0, второй тайм) в матче 37-го тура Лиги 1. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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