У Месси 6 голов и 13 ассистов за 25 игр в Лиге 1. Он забил 11 мячей за «ПСЖ» во всех турнирах

Нападающий «ПСЖ» открыл счет в матче с в 37-м туре Лиги 1.

Аргентинец сначала заработал для команды угловой, а затем завершил его розыгрыш точным ударом, воспользовавшись передачей форварда .

На 20-й минуте Лео оформил дубль – ассистентом снова выступил Мбаппе.

Теперь на счету Месси 6 голов за 25 матчей в чемпионате Франции. Он забил 11 голов за во всех турнирах.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста, отдавшего 13 голевых передач в этом сезоне Лиги 1, можно ознакомиться здесь.

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