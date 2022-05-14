У Месси 6 голов и 13 ассистов за 25 игр в Лиге 1. Он забил 11 мячей за «ПСЖ» во всех турнирах

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Монпелье Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в матче с «Монпелье» в 37-м туре Лиги 1.

Аргентинец сначала заработал для команды угловой, а затем завершил его розыгрыш точным ударом, воспользовавшись передачей форварда Килиана Мбаппе.

На 20-й минуте Лео оформил дубль – ассистентом снова выступил Мбаппе.

Теперь на счету Месси 6 голов за 25 матчей в чемпионате Франции. Он забил 11 голов за «ПСЖ» во всех турнирах.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста, отдавшего 13 голевых передач в этом сезоне Лиги 1, можно ознакомиться здесь.

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