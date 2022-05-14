Клопп выиграл 11-й трофей в качестве тренера, 6 из них – с «Ливерпулем»

Юрген Клопп выиграл 6-й трофей с «Ливерпулем».
«Красные» выиграли Кубок Англии, обыграв в финале «Челси» (0:0, пен. 6:5).
Клопп руководит «Ливерпулем» c 2015 года. Ранее команда под его руководством одержала победу в АПЛ (в 2020 году), Лиге чемпионов (в 2019-м), Суперкубке УЕФА-2019, клубном чемпионате мира (2019) и Кубке Лиги (2022).
Всего же это 11-й трофей немецкого специалиста. Ранее он дважды выигрывал Бундеслигу и Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией», а также один раз одержал победу в Кубке Германии.
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