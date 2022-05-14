Черчесов о «Ференцвароше»: «Приложим все силы, чтобы не выглядеть инородным телом в еврокубках»

Главный тренер рассказал о новых задачах клуба.

— Состоится ли матч за Суперкубок Венгрии? Когда стартует новое национальное первенство?

— Суперкубок в стране не проводится, а дату старта пока не знаю. Сейчас основная задача — подготовиться к 5 июля, к отбору в ЛЧ. Еще не в курсе, кто станет нашим первым соперником в Европе, но как только это выяснится, сразу займемся его изучением.

— Какие задачи стоят перед вами на новый сезон?

— Работать и работать. С чемпиона и обладателя Кубка и спрос больше, так что впереди много сложного и интересного. Будем, разумеется, стремиться вновь победить внутри страны. И приложим все силы для того, чтобы не выглядеть инородным телом в еврокубках, – сказал Черчесов.

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