Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в 7-й раз, повторив рекорд Герда Мюллера

стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в 7-й раз.

Нападающий «Баварии» забил 35 мячей в завершившемся сезоне чемпионата Германии. Это второй результат 33-летнего игрока по голам за сезон Бундеслиги – в прошлом сезоне он забил 41 мяч.

Поляк повторил рекорд , который также становился лучшим бомбардиром турнира 7 раз. При этом он забил больше всех в Бундеслиге 5-й раз подряд.

С подробной статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков