Тренер «Динамо» о 3:3 с «Локомотивом»: «Разочарованы итогом после 3:1 в первом тайме»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Сандро Шварц Чемпионат.com Футбол

Волкан Булут высказался о выступлении «Динамо» в матче РПЛ с «Локомотивом» (3:3).

«Мы провели качественную игру. После [такого] первого тайма мы разочарованы итоговым результатом (на перерыв «Динамо» ушло при счете 3:1 – прим. Sports.ru). Сегодня мы недовольны, но начинаем готовиться к «Сочи».

Так сложилось, что Шварца не было на скамейке, но команда хорошо себя проявила. Хотя нахождение тренера очень важно», – сказал член тренерского штаба «Динамо».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные