Тренер «Динамо» о 3:3 с «Локомотивом»: «Разочарованы итогом после 3:1 в первом тайме»

Волкан Булут высказался о выступлении «Динамо» в матче с (3:3).

«Мы провели качественную игру. После [такого] первого тайма мы разочарованы итоговым результатом (на перерыв «Динамо» ушло при счете 3:1 – прим. Sports.ru). Сегодня мы недовольны, но начинаем готовиться к «Сочи».

Так сложилось, что Шварца не было на скамейке, но команда хорошо себя проявила. Хотя нахождение тренера очень важно», – сказал член тренерского штаба .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков