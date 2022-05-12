Шунин о слухах про уход Шварца: «Надеюсь, мы вместе продолжили эту красивую историю»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Сандро Шварц Чемпионат.com Футбол

Вратарь «Динамо» Антон Шунин отреагировал на слухи о возможном уходе тренера Сандро Шварца.

«Конечно, команда в курсе слухов вокруг тренерского штаба. Но сейчас мы об этом не думаем.

Последние полтора года мы приобрели свой стиль, показываем интересный и энергичный футбол. Чувствуем, как прибавляем, боремся за лидирующие позиции.

Хотелось бы, чтобы тренерский штаб во главе со Шварцем остался, и мы вместе продолжили эту интересную и красивую историю», – сказал Шунин.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные