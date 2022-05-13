Шварц пропустит матч с «Локо» из-за дисквалификации, «Динамо» будет руководить Булут

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия дисквалификации Динамо Москва Сандро Шварц Футбол

Сандро Шварц не сможет руководить «Динамо» в матче с «Локомотивом».

«13 мая состоялось заседание КДК РФС, где помимо прочего рассматривалась красная карточка главного тренера «Динамо» Сандро Шварца, которую он получил после финального свистка в матче 28-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

По результатам заседания комитет принял решение не применять к главному тренеру дополнительной дисквалификации, кроме автоматической дисквалификации на 1 матч. Таким образом, главный тренер бело-голубых пропустит игру 29-го тура с «Локомотивом» в эту субботу.

По решению Шварца, исполнять его функции во время игры с «Локомотивом» будет тренер Волкан Булут», – говорится в сообщении «Динамо».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные