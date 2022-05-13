Шварц пропустит матч с «Локо» из-за дисквалификации, «Динамо» будет руководить Булут

Сандро Шварц не сможет руководить «Динамо» в матче с «Локомотивом».
«13 мая состоялось заседание КДК РФС, где помимо прочего рассматривалась красная карточка главного тренера «Динамо» Сандро Шварца, которую он получил после финального свистка в матче 28-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
По результатам заседания комитет принял решение не применять к главному тренеру дополнительной дисквалификации, кроме автоматической дисквалификации на 1 матч. Таким образом, главный тренер бело-голубых пропустит игру 29-го тура с «Локомотивом» в эту субботу.
По решению Шварца, исполнять его функции во время игры с «Локомотивом» будет тренер Волкан Булут», – говорится в сообщении «Динамо».
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