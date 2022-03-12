Левандовски повторил рекорд по голам на выезде за сезон Бундеслиги – 17. Лишь Хайнкес и Вернер забивали столько

забил свой 17-й выездной гол в этом розыгрыше Бундеслиги.

и клуб из Баден-Вюртемберга встречались в 26-м туре чемпионата, матч завершился со счетом 1:1.

Польский форвард повторил рекорд турнира по голам в гостях. Лишь Юппу Хайнкесу в сезоне-1973/74 и в сезоне 2019/20 удавалось забить 17 мячей на чужих полях.

До конца сезона «Бавария» на выезде сыграет еще 4 раза: с «Фрайбургом», «Арминией», «Майнцем» и «Вольфсбургом».

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.