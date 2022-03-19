Левандовски забил 30+ голов в пяти сезонах Бундеслиги. Ранее это удавалось только Герду Мюллеру

забил 31 гол в этом сезоне Бундеслиги.

Поляк сделал дубль в матче против «Униона» (4:0, второй тайм). Нападающий «Баварии» забил 30 или более мячей в пяти сезонах Бундеслиги. Ранее это удавалось только .

Помимо Левандовского и Мюллера, лишь пять игроков смогли забить 30 или более голов за один сезон чемпионата Германии – , Дитер Мюллер, , Лотар Эммерих и Они сделали это по одному разу.

Подробную статистику Левандовского можно найти здесь.