Левандовски забил 30+ голов в пяти сезонах Бундеслиги. Ранее это удавалось только Герду Мюллеру

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Роберт Левандовски забил 31 гол в этом сезоне Бундеслиги.

Поляк сделал дубль в матче против «Униона» (4:0, второй тайм). Нападающий «Баварии» забил 30 или более мячей в пяти сезонах Бундеслиги. Ранее это удавалось только Герду Мюллеру.

Помимо Левандовского и Мюллера, лишь пять игроков смогли забить 30 или более голов за один сезон чемпионата Германии – Пьер-Эмерик Обамеянг, Дитер Мюллер, Юпп Хайнкес, Лотар Эммерих и Уве Зеелер. Они сделали это по одному разу.

Подробную статистику Левандовского можно найти здесь.

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