Шамиль Газизов: «Агаларов – лучший нападающий России. Поздравляю болельщиков, что вырос такой футболист»

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Шамиль Газизов назвал Гамида Агаларова лучшим нападающим России.

Нападающий «Уфы» забил 19-й мяч в сезоне в матче против тульского «Арсенала» (2:1).

«Специалисты, болельщики, которые смотрели сегодняшний матч, видели, что у Агаларова было много моментов.

Он провел очень хорошую игру и забил как настоящий нападающий. Выполнил свою работу на пятерку.

На сегодняшний день Агаларов – лучший нападающий страны, не побоюсь этого сказать. Он доказывает это делом.

Гамид – молодец. Хотел бы поздравить его болельщиков, болельщиков «Уфы», что у нас вырос такой футболист», – сказал генеральный директор уфимского клуба.

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