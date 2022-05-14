Шамиль Газизов: «Агаларов – лучший нападающий России. Поздравляю болельщиков, что вырос такой футболист»

назвал лучшим нападающим России.

Нападающий «Уфы» забил 19-й мяч в сезоне в матче против тульского «Арсенала» (2:1).

«Специалисты, болельщики, которые смотрели сегодняшний матч, видели, что у Агаларова было много моментов.

Он провел очень хорошую игру и забил как настоящий нападающий. Выполнил свою работу на пятерку.

На сегодняшний день Агаларов – лучший нападающий страны, не побоюсь этого сказать. Он доказывает это делом.

Гамид – молодец. Хотел бы поздравить его болельщиков, болельщиков «Уфы», что у нас вырос такой футболист», – сказал генеральный директор уфимского клуба.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков