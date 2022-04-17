Агент Фомина об интересе других клубов: «Прощупывание почвы из Италии и Германии, но предметного интереса не было»

Агент сообщил об интересе к игроку из Италии и Германии.

– По Фомину предметного интереса, чтобы клуб с клубом начинал общение, не было. Было прощупывание почвы из Италии и Германии.

– Если летом будет интерес из Европы, возможен уход?

– Давайте доживем. Там будет видно, как будет развиваться.

Мы можем все что угодно планировать и хотеть – в итоге может получиться, что все планы и хотелки отложатся на потом, – заявил .

В нынешнем сезоне Фомин провел 24 матча в , забил 9 голов и сделал две результативных передачи.