Агент Фомина об интересе других клубов: «Прощупывание почвы из Италии и Германии, но предметного интереса не было»

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Агент Даниила Фомина сообщил об интересе к игроку из Италии и Германии.

– По Фомину предметного интереса, чтобы клуб с клубом начинал общение, не было. Было прощупывание почвы из Италии и Германии.

– Если летом будет интерес из Европы, возможен уход?

– Давайте доживем. Там будет видно, как будет развиваться.

Мы можем все что угодно планировать и хотеть – в итоге может получиться, что все планы и хотелки отложатся на потом, – заявил Александр Маньяков.

В нынешнем сезоне Фомин провел 24 матча в РПЛ, забил 9 голов и сделал две результативных передачи.

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