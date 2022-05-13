«Рома» хочет подписать Дибалу. Моуринью заинтересован в трансфере

«Рома» хочет подписать форварда «Ювентуса» Пауло Дибала.
В трансфере аргентинца лично заинтересован тренер римлян Жозе Моуринью, сообщает Corriere dello Sport.
Сам 28-летний игрок и его окружение готов рассмотреть переход в «Рому».
На этой неделе была запланирована встреча агента Дибалы и руководства римлян, однако она была отложена из-за поражения «Ромы» от «Фиорентины» (0:2).
Статистику Дибалы можно найти здесь.
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