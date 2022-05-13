«Рома» хочет подписать Дибалу. Моуринью заинтересован в трансфере

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия возможные трансферы Пауло Дибала Футбол

«Рома» хочет подписать форварда «Ювентуса» Пауло Дибала.

В трансфере аргентинца лично заинтересован тренер римлян Жозе Моуринью, сообщает Corriere dello Sport.

Сам 28-летний игрок и его окружение готов рассмотреть переход в «Рому».

На этой неделе была запланирована встреча агента Дибалы и руководства римлян, однако она была отложена из-за поражения «Ромы» от «Фиорентины» (0:2).

Статистику Дибалы можно найти здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные