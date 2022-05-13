«Рома» хочет подписать Дибалу. Моуринью заинтересован в трансфере

хочет подписать форварда .

В трансфере аргентинца лично заинтересован тренер римлян , сообщает Corriere dello Sport.

Сам 28-летний игрок и его окружение готов рассмотреть переход в «Рому».

На этой неделе была запланирована встреча агента Дибалы и руководства римлян, однако она была отложена из-за поражения «Ромы» от «Фиорентины» (0:2).

Статистику Дибалы можно найти здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков