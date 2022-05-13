Карло Анчелотти: «Бензема – совершенный игрок, лучший прямо сейчас. Он взял на себя ответственность после ухода Роналду»

назвал лучшим игроком мира прямо сейчас.

«Мне трудно назвать Бензема просто центральным нападающим, потому что он фантастический атакующий футболист. Он не только топ-бомбардир, но и отдает голевые передачи и участвует в построении игры.

Он совершенный игрок, и для нас он очень важен, потому что забивает так много голов. Он топ-игрок, и я думаю, что прямо сейчас он лучший.

Думаю, что Карим стал лидером команды после ухода Роналду, потому что в то время у Криштиану было больше ответственности. Роналду забивал около 50 голов за сезон, и без него «Реалу» было сложнее забивать голы.

Карим взял на себя эту ответственность и стал важнее для команды. Но в этой команде много лидеров», – сказал тренер в эфире SiriusXM.

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