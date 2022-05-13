Карло Анчелотти: «Бензема – совершенный игрок, лучший прямо сейчас. Он взял на себя ответственность после ухода Роналду»

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Карло Анчелотти назвал Карима Бензема лучшим игроком мира прямо сейчас.

«Мне трудно назвать Бензема просто центральным нападающим, потому что он фантастический атакующий футболист. Он не только топ-бомбардир,  но и отдает голевые передачи и участвует в построении игры.

Он совершенный игрок, и для нас он очень важен, потому что забивает так много голов. Он топ-игрок, и я думаю, что прямо сейчас он лучший.

Думаю, что Карим стал лидером команды после ухода Роналду, потому что в то время у Криштиану было больше ответственности. Роналду забивал около 50 голов за сезон, и без него «Реалу» было сложнее забивать голы.

Карим взял на себя эту ответственность и стал важнее для команды. Но в этой команде много лидеров», – сказал тренер «Реала» в эфире SiriusXM.

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