Бензема забил 44 гола в 44 матчах за «Реал» в этом сезоне

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Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 44-й гол за клуб в этом сезоне.

Вчера француз с паса Винисиуса Жуниора забил «Леванте» (6:0) в матче 36-го тура Ла Лиги. Это 44-й гол Бензема в 44 матчах за «Реал» в этом сезоне.

34-летний форвард с большим отрывом лидирует в списке бомбардиров испанского чемпионата – у него 27 голов в 31 матче Ла Лиги. У идущего за ним нападающего «Сельты» Яго Аспаса – 18 голов в 35 матчах.

Полную статистику Бензема, который вчера вышел на второе место по голам за «Реал», догнав Рауля, можно изучить здесь.

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