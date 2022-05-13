Бензема забил 44 гола в 44 матчах за «Реал» в этом сезоне

Нападающий «Реала» забил 44-й гол за клуб в этом сезоне.

Вчера француз с паса Винисиуса Жуниора забил (6:0) в матче 36-го тура Ла Лиги. Это 44-й гол Бензема в 44 матчах за «Реал» в этом сезоне.

34-летний форвард с большим отрывом лидирует в списке бомбардиров испанского чемпионата – у него 27 голов в 31 матче . У идущего за ним нападающего «Сельты» – 18 голов в 35 матчах.

Полную статистику Бензема, который вчера вышел на второе место по голам за «Реал», догнав Рауля, можно изучить здесь.

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