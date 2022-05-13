Умер бывший защитник «Спартака» Виктор Самохин. Чемпиону СССР было 66

Скончался бывший защитник Виктор Самохин.

Экс-футболисту было 66 лет.

Самохин выступал за «Спартак» с 1974 по 1981 год и провел за клуб 224 матча. В 1979 году он стал чемпионом СССР, трижды выигрывал серебряные медали первенства.

«После окончания футбольной карьеры Виктор Сергеевич успешно работал в тренерском штабе нашей команды (1996-2002 гг.), которая шесть раз подряд выигрывала чемпионат России и завоевывала Кубок России в 1998 году.

С 2011 года Самохин трудился в спартаковской Академии имени Федора Черенкова, где тренировал и воспитывал юных спартаковцев.

ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», – говорится в сообщении клуба.