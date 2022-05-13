Роналдиньо о критике «ПСЖ»: «Если Месси, Неймар, Ди Мария не устраивают, кто должен играть? Все игроки клуба – отличные»

Роналдиньо призвал к терпению в отношении звезд «ПСЖ».
– Как оцените сезон «ПСЖ»? Нужно ли все менять?
– Я этого не понимаю. Все игроки там – отличные. И вы хотите все изменить? Что вы хотите, чтобы за вас играли худшие?
Нужно дождаться, когда они привыкнут к новой жизни и стилю игры. Остальное понемногу придет. Адаптация – это нормально.
– Стоит ли Неймару остаться в «ПСЖ»?
– Он один из лучших игроков в мире. В этом году у него было несколько травм. Когда он выкладывается на 100%, он действительно особенный игрок.
Неймар, Ди Мария, Месси... Великолепные игроки вместе. Если они не устраивают, то кто тогда должен играть? – сказал бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ».
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