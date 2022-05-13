Роналдиньо о критике «ПСЖ»: «Если Месси, Неймар, Ди Мария не устраивают, кто должен играть? Все игроки клуба – отличные»

призвал к терпению в отношении звезд .

– Как оцените сезон «ПСЖ»? Нужно ли все менять?

– Я этого не понимаю. Все игроки там – отличные. И вы хотите все изменить? Что вы хотите, чтобы за вас играли худшие?

Нужно дождаться, когда они привыкнут к новой жизни и стилю игры. Остальное понемногу придет. Адаптация – это нормально.

– Стоит ли Неймару остаться в «ПСЖ»?

– Он один из лучших игроков в мире. В этом году у него было несколько травм. Когда он выкладывается на 100%, он действительно особенный игрок.

, Ди Мария, Месси... Великолепные игроки вместе. Если они не устраивают, то кто тогда должен играть? – сказал бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ».

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