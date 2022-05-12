Жерар Пике: «Месси – лучший игрок в истории, для «Барсы» он был как бог. Было бы прекрасно, если бы он остался»

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Жерар Пике назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

– Месси с отрывом был важнейшим игроком «Барселоны» [во времена Пепа Гвардиолы]. Я всегда говорил, что Месси нужен, чтобы брать трофеи. Но для этого нужна и хорошая команда. Сейчас не как в 80-е, невозможно брать трофеи в одиночку.

Месси был ключевым игроком той команды, у него была главная роль. Для меня Месси – лучший игрок в истории футбола.

– Тебе было неприятно, что он ушел из «Барсы» и играет в «ПСЖ»?

– Да. Было бы здорово, если бы он остался в «Барсе» до конца карьеры.

Но я могу понять, что случилось. Из-за предыдущего президента и его методов управления у клуба были огромные экономические проблемы. Но все-таки подобные вещи случаются. Иногда ты принимаешь решение.

Для «Барселоны» и фанатов он был как бог. Было бы прекрасно, если бы он остался, – сказал Пике в интервью Гари Невиллу.

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