Гвардиола о плотном графике: «Я бы уехал в лигу Мальдив, если бы был недоволен. Играл бы раз в неделю и комфортно чувствовал себя под кокосовыми пальмами»

Пеп Гвардиола отреагировал на недовольство Юргена Клоппа плотным графиком «Ливерпуля».
Мерсисайдский клуб на этой неделе играл в среду с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов, а в субботу днем проведет матч АПЛ против «Ньюкасла».
«Я всегда сочувствую проблемам «Ливерпуля». Сколько раз мы обсуждали, когда что-то касалось нас, и я говорил, что не хочу говорить об этом?
Ничего не изменится, потому что вещатели думают, как увеличить число зрителей.
Конечно, я все понимаю, но что я могу сделать? Сэр Алекс Фергюсон был самой влиятельной фигурой английского футбола и он тоже жаловался на это.
После матча с «Атлетико» в Мадриде через три дня мы играли на «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии против «Ливерпуля».
«Челси» же на той неделе играл во вторник и мог бы свой матч Кубка Англии провести в субботу, но их поставили на воскресенье. Как считаете, вещатели задумывались об этом? Нет, потому что в следующий вторник «Ливерпуль» играет с «Манчестер Юнайтед». Все защищают свой бизнес, а мы адаптируемся.
Если бы я был недоволен, я бы отправился домой и не тренировал «Манчестер Сити». Я бы уехал в лигу Мальдив, играл бы раз в неделю и так комфортно чувствовал себя под кокосовыми пальмами», – сказал главный тренер «Ман Сити».