Клопп о плотном графике «Ливерпуля» и нехватке времени на тренировки: «И так с января – мы уже привыкли»

высказался о плотном графике «Ливерпуля» перед игрой с «МЮ».

Немец высказался о перегруженном календаре команды и нехватке времени на тренировки.

«Мы в такой ситуации с января – уже привыкли к этому. Восстановительные занятия, одна тренировка сегодня – и завтра матч. Самая продолжительная часть сегодняшнего дня – нахождение здесь, в зале для пресс-конференций.

Пока ты добиваешься успеха, у тебя нет времени [на тренировки]. График довольно жесткий. Я бы хотел иметь больше времени, но это самообман.

Наши ребята всегда рады готовиться как можно лучше. Для 3/4 команд в лиге ситуация такая же.

Если мы чего-то и достигнем в этом сезоне, то это благодаря тому, как все ребята справляются с ситуацией, включая парней, которых время от времени нет в составе, но они по-прежнему держат качество своей подготовки на высоком уровне», – сказал главный тренер .

Перенесенный матч 30-го тура «Ливерпуль» – состоится завтра, 19 апреля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.