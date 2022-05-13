Майка Ричардс: «У меня были ментальные проблемы. Есть деньги, дом, машины, и из-за этого ты думаешь, что в порядке»

рассказал, как понял, что ему стоит тратить меньше денег.

«Однажды я потратил больше 150 тысяч долларов за ночь. Это было так чрезмерно, что мы просто кидались чаевыми и хотели самую большую бутылку шампанского. Она стоила почти 100 тысяч долларов.

И в тот момент что-то в моем сознании изменилось. Я забронировал месячную поездку, но вернулся домой через три недели со словами: «Я больше не могу так. Не могу. Я останусь без денег», – сказал экс-игрок .

Также Ричардс рассказал о проблемах, с которыми столкнулся из-за травм.

«Я тренировался, но не играл. Было тяжело. Очень сложно.

Все говорят о деньгах, но я шел на тренировку, зная, что не сыграю, старалась поддержать всех, словно я какой-то чирлидер. Но я испытывал сложности. Тогда я впервые в жизни подумал, что не справляюсь. Обычно у меня на все есть ответ. Тогда у меня не было ответа.

Было сложно. У тебя есть деньги, дом, машины, и из-за этого ты думаешь, что ты в порядке, и пытаешься отодвинуть все в сторону. «О чем мне беспокоиться?» Но у меня были проблемы. Ментальные. Мне было стыдно выходить из дома. Я боялся того, что могли сказать мне фанаты , – сказал Ричардс, выступавший за бирмингемский клуб с 2015 по 2019 год, в интервью The Athletic.

Ричардс о деньгах в футболе: «Ты всегда не удовлетворен: «У кого лучше дом? У кого лучше машина?» Я купил дом за 3 млн фунтов и две Ferrari»

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков