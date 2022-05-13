Ричардс о деньгах в футболе: «Ты всегда не удовлетворен: «У кого лучше дом? У кого лучше машина?» Я купил дом за 3 млн фунтов и две Ferrari»

рассказал, как много тратил, когда получил большой контракт.

«Представьте, что ваша зарплата выросла с 500 до 5 тысяч фунтов в неделю. А затем – с 5 до 50 тысяч. Потом ты получаешь бонусы, деньги за количество проведенных матчей, подписные бонусы, которые выплачиваются на протяжении всего срока контракта.

Я помню, как получил 250 тысяч фунтов в месяц. Я был на базе, посмотрел на уведомление и подумал: «Вау. Как?» Что ты можешь сделать? Я знал, что надо делать. Я пошел и купил Ferrari. У меня уже были Range Rover и Aston Martin, но я подумал: «Время пришло». Я купил Ferrari F430, а потом – 458 Speciale.

И я начал искать дом в Хейле (район Манчестера – Sports.ru). Я купил дом за 3 млн фунтов с семью спальнями и жил с двумя братьями, двумя кузенами и лучшим другом. Всего этого было уже более чем достаточно, но такое всегда происходит, когда ты футболист. Постоянно: «У кого лучше дом? У кого лучше машина?»

Ты всегда не удовлетворен. Ты постоянно хочешь большего», – сказал бывший полузащитник в интервью The Athletic.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков