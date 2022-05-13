Тарасов о феминистках: «Раньше было проще. Что они преследуют? Какая цель? Мы рождаемся разными, мужчина сильнее»

рассказал, как относится к феминизму.

– А как ты к феминисткам относишься?

– Сейчас много всяких этих вещей, любое высказывание – сразу идет обсуждение глобальное. Есть свое у них какое-то мнение, как должно быть. Не знаю. Мне кажется, раньше было проще. Наверное.

– Мужчинам было проще, а женщинам, мне кажется, было сложнее.

– Не знаю. Надо, наверное, пообщаться с женщинами, с моей мамой, например. Как ей было, проще или нет?

– Женщины же тоже разные. Кому-то подходит семейный путь...

– Эта тема не касается меня. Мне спокойно и хорошо и так живется. То же самое касается и темы отношений мужчин с мужчинами. Меня эта тема особо не касается, я о ней высказываться вряд ли буду. У меня есть позиция. У меня есть даже друзья геи. Мне в принципе эта тема...

– Для тебя феминистка – это кто?

– Женщина, которая хочет быть на уровне мужчины по правам.

– Это возможно?

– Для меня нет, наверное. Мужчина, наверное, сильнее. Хотя бывают и женщины, которые занимаются единоборствами и могут меня там...

– А если не о физической силе?

– Мы априори разные. Рождаемся разными, мужчины – это мужчины, женщины – это женщины. Для меня это было бы невозможно.

– А встречаться с женщиной, которая считает, что она во всем, кроме физической силы, равна тебе?

– Нет, я бы не смог.

– Почему?

– Не знаю.

– Страшно, стремно, некомфортно?

– У меня свое выработанное мнение, отношение и видение. Я рос в такой семье, и для меня эти правила, которые заложили родители, ближе. Все, что сейчас новое, – да, я подстраиваюсь под это, придерживаюсь и уважаю их мнение. Но даже представлять не хочу.

– А твое отношение к этим женщинам? Тебе их жалко, некомфортно с ними?

– У меня вопрос просто: что они преследуют? Какая цель?

– Равноправие.

– Просто равноправия они хотят, да? Я сталкивался с таким вопросом касательно женского футбола. Я спокойно к нему отношусь. Почему я должен смеяться или запрещать это? – сказал экс-полузащитник в интервью Ксении Собчак.

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