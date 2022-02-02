«Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить пацанами в футбольной команде». Алиев о Смородской

Теги Локомотив Александр Алиев премьер-лига Россия женский футбол Ольга Смородская девушки и спорт дискриминация Футбол

Бывший футболист «Локомотива» Александр Алиев высказался об экс-президенте московского клуба Ольге Смородской.

– Она разбиралась в футболе вообще?

– Да какой, как можно вообще? Мы же не лезем... Тебе жена готовит хорошее блюдо, которое она знает, ты придешь и начнешь ей говорить – вот так надо делать. Это то же самое.

Куда ты лезешь?! Ну стой... Женщина должна стоять возле плиты. Все. Очаг домашний – она должна руководить этим, а не в футбольной команде пацанами, – сказал Алиев.

Смородская была президентом «Локо» с 2010 по 2016 год. За это время клуб выиграл Кубок России. Украинский хавбек играл за москвичей в 2010-м.

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