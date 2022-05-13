«Ювентус» представил новую домашнюю форму. На ней паттерн с черными треугольниками и молнии на лого Jeep

показал домашнюю форму на следующий сезон.

Форма выполнена в классических цветах «бьянконери» – белом и черном.

На футболке есть паттерн с черными треугольниками вместо обычных вертикальных полос.

На логотипе спонсора клуба Jeep добавлены электрические разряды и вспышки молний.

«Ювентус» впервые сыграет в новой форме в матче с «Лацио» 16 мая.

Технический спонсор туринского клуба – компания adidas.

Фото: сайт «Ювентуса»

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