«Ювентус» представил новую домашнюю форму. На ней паттерн с черными треугольниками и молнии на лого Jeep

«Ювентус» показал домашнюю форму на следующий сезон.
Форма выполнена в классических цветах «бьянконери» – белом и черном.
На футболке есть паттерн с черными треугольниками вместо обычных вертикальных полос.
На логотипе спонсора клуба Jeep добавлены электрические разряды и вспышки молний.
«Ювентус» впервые сыграет в новой форме в матче с «Лацио» 16 мая.
Технический спонсор туринского клуба – компания adidas.
Фото: сайт «Ювентуса»
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