Аллегри об удалении в финале Кубка Италии: «Кто-то из «Интера» проходил мимо и пнул меня. Я разозлился»

прокомментировал свое удаление в финале Кубка Италии.

Главный тренер высказался после матча с «Интером» (2:4 доп. вр.).

«Кто-то из «Интера» проходил мимо и пнул меня. Я разозлился, и судья абсолютно справедливо удалил меня», – сказал Аллегри.

По данным Football Italia, у Аллегри произошла стычка со вторым тренером «Интера» Массимилиано Фаррисом.

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