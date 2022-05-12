Аллегри об удалении в финале Кубка Италии: «Кто-то из «Интера» проходил мимо и пнул меня. Я разозлился»

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Массимилиано Аллегри прокомментировал свое удаление в финале Кубка Италии.

Главный тренер «Ювентуса» высказался после матча с «Интером» (2:4 доп. вр.).

«Кто-то из «Интера» проходил мимо и пнул меня. Я разозлился, и судья абсолютно справедливо удалил меня», – сказал Аллегри.

По данным Football Italia, у Аллегри произошла стычка со вторым тренером «Интера» Массимилиано Фаррисом.

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