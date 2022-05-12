Кьеллини покинет «Ювентус»: «Я сделал что мог и, надеюсь, что-то после себя оставляю»

Теги Ювентус Джорджо Кьеллини серия А Италия Футбол

Защитник Джорджо Кьеллини подтвердил информацию об уходе из «Ювентуса».

«Последние 10 лет были великолепны, и теперь парни должны продолжать начатое. Я сделал что мог и, надеюсь, что-то после себя оставляю.

В понедельник я попрощаюсь со своим стадионом, а потом, если еще будут силы, могу в последний раз выступить во Флоренции.

Это на сто процентов мой выбор, я рад, что ухожу, будучи на столь высоком уровне. Я много лет говорил, что не хочу заканчивать тогда, когда уже буду не в силах играть на прежнем уровне.

Я отдал все силы и скоро буду самым преданным фанатом «Ювентуса» из тех, что находятся извне. После стольких лет в клубе нельзя просто избавиться от своих чувств», – сказал Кьеллини.

С туринцами защитник 9 раз выиграл чемпионат Италии и один раз победил во второй лиге, 5 раз завоевал Кубок и Суперкубок Италии. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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