Дель Пьеро о Кьеллини: «Пример для всех, кто мечтает о цветах «Ювентуса»

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Алессандро Дель Пьеро отреагировал на информацию о том, что Джорджо Кьеллини покинет «Ювентус»

«Ты показывал, что значит носить футболку «Ювентуса», каждый раз, когда выходил на поле. В течение долгих 17 лет. Я видел, как ты пришел сюда мальчиком и покорил всех скромностью и трудом. Пример для всех, кто мечтает об этих цветах.

Как игрок «Ювентуса» и как партнер по команде, от Серии В до скудетто, говорю тебе спасибо, Джорджо! Теперь насладись последним матчем на стадионе, потому что он определенно будет особенным», – написал бывший нападающий «Ювентуса». 

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