Контракт Семака с «Зенитом» продлен автоматически: «Поговорим-подумаем с руководством о продолжении отношений»

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак сообщил, что его контракт с «Зенитом» был продлен автоматически.

«Пункт моего контракта о продлении активирован. Поговорим-подумаем с руководством о продолжении отношений.

Вопросы по поводу будущего Артема Дзюбы также следует задавать руководству», – сказал тренер «Зенита».

Семак работает с «Зенитом» с 2018 года. За это время он выиграл с клубом 7 трофеев, четырежды став чемпионом России, дважды победив в Суперкубке и один раз – в Кубке страны.

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