Бышовец о Дзюбе: «Ни в еврокубках, ни в ключевых матчах за сборную он не проявил себя мастером, без которого команда не может обойтись»

считает, что не выделялся в ключевых матчах.

– Семак прибавил как тренер за те четыре сезона, что «Зенит» неизменно становится чемпионов страны?

– Возможности «Зенита» в можно назвать исключительными. У Семака есть возможность получить в свое распоряжение лучших, по меркам нашего чемпионата, игроков. Хотя сам по себе состав – не гарантия успехов, что мы видим на примере «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА.

– С позиций своего тренерского опыта можете посоветовать, что делать с Артемом Дзюбой?

– Увы, сейчас слишком много внимания уделяют медийной составляющей, а надо бы больше обращать внимание на футбольную. Давайте будем честны: ни в еврокубках, ни в ключевых матчах за сборную Дзюба не проявил себя мастером, без которого команда не может обойтись. Будет любопытно посмотреть его в дерби двух столиц со «Спартаком», если, конечно, его поставят в состав.

– Как вы считаете, нужно ли в нынешней ситуации нашему футболу возвращаться на прежнюю систему «весна-осень»?

– Думаю, это необходимо! – сказал бывший тренер .

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