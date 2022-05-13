Анчелотти о 6:0 с «Леванте»: «Реал» подходит к финалу ЛЧ в хорошей форме. Надо поддерживать интенсивность»

дал комментарий после победы «Реала» над (6:0).

«Хочу поддержать «Леванте» и их тренера. Это отличный клуб, уверен, они скоро вернутся в .

Бензема и Винисиус со временем начали понимать друг друга. Они очень хорошо сработались и отлично сыграли.

Мы подходим к финалу Лиги чемпионов в хорошей форме, потому что наша самооценка сильно выросла. До финала осталось мало времени, надо поддерживать интенсивность. Команда очень хорошо поработала на поле», – сказал тренер «Реала».

Также итальянскому специалисту задали вопрос, является ли он лучшим тренером Европы.

«Трудно ответить на этот вопрос. Я не люблю голосовать за себя, другие делают это. Я живу в прекрасном моменте, надеюсь, что он долго продлится», – ответил Анчелотти.

сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 28 мая.

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