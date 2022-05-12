Киоун не взял бы ни одного игрока «Тоттенхэма» в «Арсенал»: «Ни Кейна, ни Сона, никого. Перед битвой я сосредоточен на своем клубе»

заявил, что не взял бы ни одного игрока в «Арсенал».

– Какого игрока вы бы взяли из команды соперника?

– Мне было бы легко назвать , но как человек, связанный с «Арсеналом», я не хочу ничего отнимать у своей команды. За такое короткое время до начала битвы я сосредоточен на своем клубе, так что нет ни одного игрока «Тоттенхэма», которого я бы взял. Ни Кейна. Ни Сон Хын Мина. Никого из них.

Я бы не хотел говорить ничего, что могло бы подорвать уверенность такого человека, как Эдди Нкетиа, который стал открытием последних четырех выигранных матчей, – сказал бывший защитник .

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