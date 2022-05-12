«Аякс» возглавил бывший помощник Кумана в «Барселоне» Схройдер

Алфред Схройдер назначен новым главным тренером «Аякса».
49-летний специалист сменит на этом посту Эрика тен Хага, который переходит в «Манчестер Юнайтед».
Контракт с тренером рассчитан до лета 2024 года и предусматривает возможность продления еще на сезон.
В сезоне-2018/19 Схройдер уже работал в амстердамском клубе в роли ассистента тен Хага.
Позже он был помощником Роналда Кумана в «Барселоне», а в январе этого года возглавил «Брюгге».
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