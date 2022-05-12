«Аякс» возглавил бывший помощник Кумана в «Барселоне» Схройдер

назначен новым главным тренером .

49-летний специалист сменит на этом посту Эрика тен Хага, который переходит в .

Контракт с тренером рассчитан до лета 2024 года и предусматривает возможность продления еще на сезон.

В сезоне-2018/19 Схройдер уже работал в амстердамском клубе в роли ассистента тен Хага.

Позже он был помощником в «Барселоне», а в январе этого года возглавил .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков