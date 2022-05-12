Колыванов о Черчесове: «Не знаю, можно ли его назвать королем Восточной Европы. В России он не был чемпионом»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Игорь Колыванов Ференцварош Чемпионат.com Футбол

Игорь Колыванов прокомментировал золотой дубль Станислава Черчесова в Венгрии.

«Ференцварош» под руководством российского тренера выиграл национальный чемпионат и Кубок страны.

«Нужно поздравить Станислава Саламовича! И в Польше он был чемпионом, и сейчас в Венгрии. Молодец! 

Не знаю, можно ли его назвать королем Восточной Европы или нет, но он сделал большое дело. В России же он не становился чемпионом», – сказал бывший форвард сборной России.

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