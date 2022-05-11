Черчесов выиграл Кубок Венгрии с «Ференцварошем». У него второй золотой дубль в карьере тренера

стал обладателем Кубка Венгрии в 24-й раз.

Команда Станислава Черчесова разгромила в финале «Пакш» – 3:0.

Клуб из Будапешта не выигрывал этот турнир с сезона-2016/17. 24 победы – рекордный результат.

В этом сезоне «Ференцварош» под руководством российского тренера оформил золотой дубль. Ранее он стал победителем чемпионата Венгрии.

Черчесов выиграл 2 турнира за сезон второй раз в карьере – это удавалось ему в 2016 году с «Легией».

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